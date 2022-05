Stavolta è stato lui a finire sotto il colpo delle forbici e della macchinetta di Carmen Di Pietro. Edoardo Tavassi si è lasciato rasare a zero, non senza qualche resistenza, pur di ottenere qualcosa da mangiare per lui e per il resto dei naufraghi.

Edoardo Tavassi taglia i capelli all’Isola

E’ accaduto ieri sera durante la diretta dell’Isola dei famosi. La conduttrice Ilary Blasi ha chiesto a Edoardo se era pronto a rinunciare alla sua folta chioma pur di avere dei pasti per il fine settimana. Inizialmente il naufrago, fratello di Guendalina Tavassi, aveva detto di no.

Poi tra Ilary e Carmen, che era il parrucchiere d’eccezione, sono riuscite a convincere il concorrente.

Il cambio look è stato decisamente aggressivo: “Quest’estate non potrò uscire di casa – ha scherzato con Ilary Blasi Edoardo-, se non saprò dove andare per la vergogna verrò da te”.

Edoardo, dopo essere partito in coppia con la sorella Guendalina, ora è rimasto da solo dopo che la ex naufraga ha deciso di abbandonare l’isola per ritornare dai figli e perchè ha detto “devo risolvere delle cose importanti”.