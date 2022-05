L’Isola dei famosi ha messo i naufraghi ieri dinanzi a una scelta: continuare o tornare in Italia? Ieri, infatti, sarebbe dovuta essere la finale del programma stabilita a inizio reality ma poi la produzione ha deciso di prolungare fino al 27 giugno.

Così “lo spirito dell’Isola” ha deciso di chiedere ai naufraghi che sono sull’isola dal primo giorno se volevano continuare fino alla finale o rientrare in Italia.

A sorpresa due dei concorrenti più forti hanno deciso di abbandonare il gioco. Il primo è stato Alessandro, il figlio di Carmen Di Pietro, che ha spiegato di dover tornare per dare gli esami all’università. La seconda, anche qui un’altra sorpresa, è stata Guendalina (ad abbandonare anche Licia e Blind). La Tavassi ha parlato di problemi di famiglia e di bisogno di tornare dai propri figli.

Guendalina via dall’Isola dei famosi

“Mi viene da piangere davvero – dice Guendalina tra le lacrime – ma devo tornare a casa dai miei figli. Per me oggi era la finale. Ilary io e te avevamo parlato ho delle cose urgenti da risolvere, sarei voluta rimanere con tutto il cuore ma non posso proprio. Gaia compie anche 18 anni e non posso mancare. Il mio cuore rimarrebbe qui ma non posso, devo tornare dai miei figli. Arrivare fino a qui è un traguardo grandissimo, purtroppo avevo solo questo tempo. Non mi aspettavo di arrivare ad oggi, pensavo mi buttassero fuori dopo una settimana. Io avrei proseguito e sarei stata felice di continuare ma ho dei bambini che non posso lasciare in questo momento, è una pugnalata al cuore sapere che avevano prolungato e non potevo continuare. Sono felice per il programma, ma Ilary tu mi capisci da mamma, ma devo tornare dai miei figli”.

Proprio ieri è stata diffusa la notizia che l’ex marito, Umberto D’Aponte, è stato scarcerato. E forse anche questo avrebbe potuto incidere sulla scelta della naufraga. Tra i due i rapporti sono incandescenti. D’Aponte era finito in galera lo scorso febbraio in seguito la denuncia per maltrattamenti fatta proprio da Guendalina.

La separazione tra i due era avvenuta nel 2021 con Guendalina che si mostrò con un occhio nero e qualche tempo dopo svelò che era colpa del suo ex che poi finì in carcere a febbraio.