“Portate via papà, picchia sempre mia mamma. Aiutatemi”. È la richiesta d’aiuto di un coraggioso bambino ai carabinieri della stazione di Casamicciola Terme, dopo l’ennesimo episodio di violenza tra le mura di casa, salvando di fatto sua madre e se stesso dalle violenze del padre.

Ischia, picchia moglie e colpisce figlio con pugni in testa: arrestato dopo denuncia del 12enne

Siamo a Lacco Ameno, a Ischia. È poco prima delle 21 quando un 50enne originario dello Sri Lanka torna a casa ubriaco. Beve spesso, come racconta la moglie, e quando lo fa, diventa sempre aggressivo.

Troppe volte la donna, di 46 anni, è stata picchiata e denigrata. Sentendo il rumore delle chiavi nella serratura, si prepara a difendersi, pensando al bene del figlio. Armata di smartphone, attende di filmare l’ennesima aggressione.

In meno di dieci minuti, l’uomo inizia a urlare e a distruggere la casa, minacciando di bruciare le richieste dei permessi di soggiorno della famiglia. La moglie riesce a recuperare i documenti tra schiaffi e pugni, ma non c’è altra soluzione: il figlio di 12 anni deve nascondere le carte.

Il padre se ne accorge e rivolge la sua furia contro il bambino, afferrandolo e strattonandolo fino a strappargli il pigiama. Lo colpisce con pugni in testa e al collo. La donna, disperata, si frappone tra i due, prendendosi ulteriori colpi, incluso un violento calcio all’addome.

Il bambino si affaccia alla finestra e grida aiuto. Fortunatamente, dei vigili urbani in zona sentono le sue urla e allertano la centrale operativa dei Carabinieri. In pochi minuti, una pattuglia arriva sul posto. Il 50enne viene arrestato per maltrattamenti in famiglia e trasferito nel carcere di Poggioreale, mentre madre e figlio vengono portati all’ospedale Rizzoli di Lacco Ameno.

La prognosi parla di cinque giorni per le lesioni subite, ma il 12enne resta ricoverato e sotto osservazione precauzionale a causa dei numerosi pugni ricevuti alla testa.