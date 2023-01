Ritrovamento singolare a Ischia. Domenico, 39 anni, pescatore di Lacco Ameno, ha recuperato quattro buste in plastica, tutte voluminose, sulla spiaggia del borgo di Sant’Angelo. All’interno un vero e proprio tesoro: 10 milioni di vecchie lire, divise in tagli da centomila e cinquecentomila, molte distrutte e deteriorate dal tempo e dall’acqua, e anche qualche valuta straniera. Soldi che oggi non hanno più alcun valore.

Ischia, pescatore trova sacchetti pieni di soldi: “All’interno 10 milioni di lire”

A raccontare la storia è La Repubblica. Il ritrovamento è stato documentato dallo stesso Domenico, che è popolarissimo su Tik Tok, in un video pubblicato sul social media cinese. Neanche a dirlo, il filmato è andato virale in poche ore.

La notizia si è subito diffusa anche sull’isola verde, generando ilarità e incredulità tra la popolazione. Sulla storia del gruzzolo si fanno già diverse ipotesi: dai risparmi di una vita a un bottino di un contrabbandiere, come quelli che viaggiavano sui motoscafi nel golf di Napoli negli anni ’90, o all’incasso di un peschereccio. E mentre si cerca di risolvere il nuovo “giallo”, che accompagnerà gli isolani per un po’, tutto il denaro sarà consegnato ai Carabinieri per i dovuti accertamenti.