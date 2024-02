“Mamma, torna o fatti sentire”, è questo l’appello di una delle figlie di Antonella Di Somma, 51enne di Ischia scomparsa sabato 17 febbraio. Anche il noto programma di Rai Tre “Chi l’ha visto?” si sta occupando del caso. Nella serata di ieri, infatti, durante la trasmissione televisiva è intervenuta una delle figlie della 51enne lanciando un appello.

Ischia, ore d’ansia per Antonella: la 51enne è scomparsa nel nulla da 5 giorni

Le tracce di Antonella Di Massa, 51enne di Casamicciola, sposata e con tre figli, si sono perse 5 giorni fa. La donna era uscita di casa per andare a fare la spesa. Una volta tornata a casa sale a bordo della sua auto, una Fiat Panda bianca. Da allora non si sono perse le tracce.

Dopo la denuncia di scomparsa presentata dalla famiglia, forze dell’ordine, Capitaneria di Porto e volontari hanno avviato le ricerche, anche con l’ausilio di un drone; la Panda di Antonella è stata rinvenuta poco dopo, in un parcheggio nella frazione di Succhivo, a Serrara Fontana, con tutti i suoi effetti personali a bordo, ma della donna nessuna traccia.

Ripresa da una telecamera

Il mistero della scomparsa di Antonella Di Massa si infittisce a causa dell’ultimo avvistamento della 51enne. Proprio a Succhivo, infatti, 51enne è stata immortalata da una telecamere di sorveglianza posta in strada: indossava, nonostante le temperature alte per la stagione, un piumino nero con il cappuccio calato sulla testa; in mano stringeva invece una busta di plastica.