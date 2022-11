CASAMICCIOLA. Sono sotto choc gli abitanti di Ischia per quanto accaduto all’alba di sabato mattina, 26 novembre. In queste ore, in cui ancora si cercano dispersi e si tenta di liberare alcuni abitanti intrappolati nelle loro case a causa del fiume di fango, sono scoppiate anche le polemiche ma gli ischitani chiedono ora rispettano per le vittime e gli sfollati. “Lasciateci in pace e non date sempre la colpa agli isolani” dice in lacrime un residente ai nostri microfoni.

Intanto dal fango continuano a emergere corpi senza vita. Le squadre di soccorritori che lavorano in via Celario hanno individuato ed estratto l’ottava vittima dell’alluvione: si tratta di Michele Monti, il ragazzo di 15 anni, fratello di Francesco e Maria Teresa, i cui corpi erano stati ritrovati ieri.