Momenti di tensione nella serata di ieri, martedì 28 gennaio, ad Ischia, in Via Provinciale Panza, dove diversi automobilisti e residenti hanno segnalato la presenza di un uomo armato nei pressi di un distributore automatico di bevande. L’arma, visibile dalla cintura dei pantaloni, ha destato allarme tra i cittadini, che hanno immediatamente allertato i carabinieri.

Ischia: in giro con una pistola nei pantaloni, arrestato dai carabinieri

I militari della stazione di Forio d’Ischia sono intervenuti rapidamente sul posto, ma al loro arrivo l’uomo era già scomparso. Dopo aver raccolto e analizzato le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, i carabinieri sono riusciti a identificare il sospettato e a rintracciarlo presso la sua abitazione.

Durante la perquisizione domiciliare, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato quasi 50 grammi di hashish e una pistola a salve priva del tappo rosso, entrambi nascosti sotto un materasso. L’uomo, identificato come Alessio Gallo, 27enne del posto già noto alle forze dell’ordine, è stato immediatamente arrestato.

Gallo, nato in Ucraina, è stato trasferito in camera di sicurezza, in attesa di comparire davanti al giudice per fornire la sua versione dei fatti. Dovrà rispondere delle accuse a suo carico, mentre le indagini proseguono per chiarire eventuali altri dettagli sulla vicenda.