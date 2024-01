Tre persone denunciate, tra queste un 55enne che avrebbe danneggiato le linee telefoniche e radio dell’isola verde. È il bilancio dei controlli dei militari della locale compagnia eseguiti nel porto turistico di Ischia.

Ischia, danneggia tre volte linee telefoniche: nei guai 55enne

Il primo a essere denunciato è un 68enne, sorpreso mentre portava con sé due documenti d’identità e tre bancomat intestati ad altre persone. Tessere e documenti sono risultati denunciati come smarriti. L’uomo è finito nei guai e nei suoi confronti è stato imposto il foglio di via obbligatorio.

I Carabinieri hanno poi segnalato tre soggetti alla Prefettura per uso di stupefacenti. Dovrà rispondere di abusivismo edilizio un 53enne napoletano, proprietario di un fondo nel comune di Forio. Nell’area sottoposta a vincolo paesaggistico e ambientale, aveva realizzato una struttura di circa 300 metri quadri, circondata da mura lunghe 25 metri. Struttura e terreno sono stati sequestrati.

Per un 55enne di Forio, invece, una denuncia per danneggiamento e attentato a impianto di pubblica utilità. Secondo la ricostruzione degli uomini della Benemerita, il 55enne avrebbe danneggiato in tre diverse occasioni un traliccio ripetitore lungo il quale correvano linee radio e telefoniche. Per motivi ancora da definire, avrebbe tranciato i cavi di alimentazione utilizzando arnesi specifici poi recuperati e sequestrati.