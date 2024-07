Diventa un caso la performance di Very&Sasy, la coppia di TikToker che ha registrato alcuni filmati apparsi su TikTok all’interno dell’ospedale di Ischia in compagnia di medici e infermieri mentre la figlia era in fase di travaglio, in procinto di partorire. Very avrebbe anche inscenato un vero e proprio balletto per promuovere la sua canzone.

Ischia, video di Very&Sasy mentre la figlia partorisce in ospedale: la nota della direzione ospedaliera

“La Direzione Strategica dell’ASL Napoli 2 Nord – si legge nel comunicato stampa – venuta a conoscenza di un video diffuso sui social network che ritrae del personale dipendente impegnato in una danza con una utente all’interno di un Reparto Ospedaliero di Ischia, esprime il più profondo disappunto per tale condotta, giudicata gravemente inopportuna e in contrasto con i principi di professionalità, rispetto e riservatezza che devono caratterizzare l’operato di ogni dipendente della nostra Azienda Sanitaria”.

La direzione prosegue: “Tale comportamento costituisce violazione del Codice di Comportamento del personale dipendente dell’ASL Napoli 2 Nord. Al fine di accertare i fatti, si dispone l’apertura di un’indagine interna, in caso di accertamento di responsabilità verranno adottate le misure disciplinari previste dal vigente ordinamento. La Direzione Strategica ribadisce il proprio impegno a garantire la qualità e la sicurezza delle cure erogate ai cittadini e a tutelare l’immagine dell’Azienda. Si confida nella massima collaborazione di tutto il personale dipendente affinché episodi di questo tipo non si ripetano in futuro”.