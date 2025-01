Sull’isola non si parla d’altro. Quella che stiamo per raccontarvi è la storia di una donna di 35 anni che ha deciso di interrompere il proprio matrimonio durante le festività natalizie. Una scelta che, in sé, non sarebbe così straordinaria se non fosse per il motivo che l’ha spinta a prendere tale decisione: la presenza di un altro uomo, un sacerdote in servizio a Ischia.

Ischia, 35enne lascia il marito durante le festività natalizie: ha una relazione segreta con il sacerdote

Il sacerdote, che riveste anche un ruolo di rilievo all’interno della Diocesi, sembra essere la causa scatenante di questa separazione. La donna, infatti, si sarebbe infatuata di lui e, a quanto pare, il sentimento sarebbe ricambiato. Il prelato avrebbe reso pubblica la relazione, la quale, non sembrerebbe essere un’effimera passione, ma piuttosto una storia seria e duratura.

Una vicenda che ha portato il vescovo di Ischia, mons. Carlo Villano, a sospendere il sacerdote dalle funzioni religiose, in attesa di ulteriori sviluppi e provvedimenti da parte della Diocesi. Non è la prima volta che Ischia è al centro di eventi simili: qualche anno fa, un altro sacerdote, Gianfranco Del Neso, confessò al vescovo Pietro Lagnese una relazione con una donna che lo aveva reso padre. Del Neso, in seguito, scelse di abbandonare l’abito talare.