Un 23enne originario di Secondigliano è stato arrestato a Forio d’Ischia dai Carabinieri della compagnia locale per tentata truffa aggravata in danno di anziani. Si tratta dell’undicesimo arresto per lo stesso reato.

Ischia, 23enne di Secondigliano tenta truffa a un’anziana: arrestato per l’undicesima volta

L’intervento è scattato intorno alle 14:30, in seguito alla segnalazione di un uomo il cui anziano genitore era stato appena vittima di un tentativo di raggiro. La vittima, una donna di 67 anni residente con il marito 73enne e il fratello invalido 70enne, ha descritto ai militari la classica truffa del “finto maresciallo”.

Secondo la ricostruzione, il truffatore avrebbe convinto il marito della vittima a recarsi in caserma, mentre alla donna era stato chiesto di preparare denaro e gioielli da consegnare a un sedicente carabiniere. L’arrivo dell’uomo – descritto come alto circa 1,70 m, con capelli neri, barba folta, t-shirt grigia e jeans tipo “pinocchietto” – ha insospettito la donna, che ha intuito il raggiro e si è opposta, stringendo a sé il pacchetto con i propri beni. Il malvivente è quindi fuggito.

Le ricerche e la cattura

Le ricerche sono state immediatamente diramate dalla centrale operativa. Dopo circa mezz’ora, una pattuglia ha individuato il sospettato nell’area imbarchi degli aliscafi. Fermato e perquisito, è stato trovato in possesso di uno smartphone contenente due screenshot: uno di un articolo relativo a un precedente arresto per truffa ad Ischia, l’altro raffigurante la mappa del centro urbano di Forio.

Il giovane, con dieci precedenti specifici, è stato riconosciuto dalla vittima e arrestato. La donna, in evidente stato di ansia, è stata accompagnata in ospedale. La prognosi è di 8 giorni per contusioni e stato ansioso. Secondo quanto riferito, è riuscita a sventare la truffa anche grazie alle recenti campagne di prevenzione contro i raggiri agli anziani.