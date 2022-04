Isa Barzizza è un’attrice italiana, interprete della rivista, del cinema e della televisione, fin dalle prime trasmissioni sperimentali. Ospite a Oggi è un altro giorno, scopriamo maggiori informazioni in merito alla sua vita privata e professionale.

Isa Barzizza: chi è, età, biografia

Isa è nata a Sanremo il 22 novembre 1929, sotto il segno del Sagittario. Ha 92 anni ed è figlia del direttore d’orchestra Pippo Barzizza e di Tatina Salesi.

Ha studiato al Liceo classico Vincenzo Gioberti di Torino e iniziato al contempo a prendere parte a diversi spettacoli teatrali in prosa, interpretando ruoli secondari vicino ad attori come Ruggero Ruggeri, Elsa Merlini ed Eduardo De Filippo.

In un primo momento, il padre di Isa non era favorevole alla sua entrata nel mondo dello spettacolo: venne infatti convinto da Erminio Macario, che gli chiese di farla debuttare in una sua rivista.

La proposta venne accettata dal genitore solo se Isa fosse sempre seguita da una governante, compromesso accettato.

Dotata di un fisico avvenente e di una spigliata ironia, è diventata una delle più apprezzate del teatro leggero e musicale del dopoguerra italiano.

Isa Barzizza: film, oggi

Il suo secondo padrino è stato Totò, da cui ha appreso tutti i segreti del mestiere: dal rapporto diretto con il pubblico ai tempi comici, dalla mimica all’uso dello spazio sul palcoscenico.

Con lui, ha debuttato nel film I due orfanelli del 1947, per poi realizzare insieme ben 11 film. La sua filmografia conta nel complesso una trentina di pellicole in ruoli per lo più secondari, come spalla dei comici maschili, con i quali già aveva rapporti a teatro.

Un ruolo da protagonista lo ha interpretato in Gran varietà del 1954.

Nel 1960, a soli 31 anni, decide d’interrompere la carriera nel teatro brillante in seguito alla morte del marito, il regista televisivo Carlo Alberto Chiesa, per un incidente stradale avvenuto il 3 giugno 1960 sulla via Aurelia.

Torna a teatro solo nei primi anni novanta, di nuovo in commedie come La pulce nell’orecchio per la regia di Gigi Proietti, o Arsenico e vecchi merletti per la regia di Mario Monicelli.

Nello stesso periodo è tornata a lavorare anche al cinema e in televisione: ha condotto per Rai 3 il rotocalco Mai dire mai nel 1989 con Fabio Fazio e Giampiero Mughini e ha partecipato alle due serie della fiction di Rai 1 Non lasciamoci più (1999 e 2001). Nel 2012 nel film Viva l’Italia è tornata sul grande schermo interpretando il ruolo di Marisa, anziana ricoverata in un ospedale.

Isa Barzizza: dove vive, marito, figlia

In merito alla sua vita privata, Isa è stata sposata con Carlo Alberto Chiesa, regista, montatore e sceneggiatore italiano. La coppia ha avuto una figlia, Carlotta, ma, purtroppo, la loro unione è stata spezzata da un tragico incidente stradale nel 1960, a causa del quale l’uomo ha perso la vita.

Isa, successivamente, si è legata al costruttore edile Enzo Villoresi.

Attualmente, vive a Palau, in provincia di Sassari.

Isa Barzizza: Domenica In

In un’intervista realizzata da Mara Venier a Domenica In nel 2020, Isa ha raccontato che la perdita del marito ha segnato la sua vita: iIl dolore lasciato dalla prematura scomparsa dell’uomo è diventata un vuoto che l’attrice porta con sé da 60 anni.

Carlo è morto in ospedale, subito dopo l’incidente, e per la donna non c’è stato nemmeno modo di salutarlo.

Isa Barzizza: Instagram

Su Instagram, Isa non è presente: non c’è, infatti, un account ufficiale da lei creato sul noto social network.