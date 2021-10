“In Regione Campania sono anni che lavoriamo sui temi e puntulamente riceviamo bocciature sulle proposte, non parteciperemo a giunte in questo senso, ve lo posso garantire”. A dichiararlo il deputato del Movimento 5 stelle Luigi Iovino a Campania Oggi, trasmissione di Teleclubitalia in onda dal lunedì al venerdì alle 13.

consiglieri regionali del Movimento 5 stelle sono pronti a entrare in maggioranza con qualche ingresso in giunta ma Iovino smentisce. “L’unica cosa che ci interessa è lavorare – aggiunge il deputato -. Chi si è voltato dall’altra parte e chi consente di approvare determinati progetti, non è il Movimento 5 stelle ma le forze politiche di centrodestra. In Regione continueremo a lavorare sui temi, anche a costo di fare muro contro muro”. Ieri Stefano Caldoro aveva detto a Teleclubitalia che icon qualche ingresso in giunta ma Iovino smentisce. “L’unica cosa che ci interessa è lavorare – aggiunge il deputato -. Chi si è voltato dall’altra parte e chi consente di approvare determinati progetti, non è il Movimento 5 stelle ma le forze politiche di centrodestra. In Regione continueremo a lavorare sui temi, anche a costo di fare muro contro muro”.

Sulla composizione della giunta Manfredi, Iovino aggiunge: “Sul Comune di Napoli abbiamo scelto in tempi non sospetti di sostenere Manfredi e lo abbiamo fatto con gli alleati del governo Conte II. Al Comune prenderemo parte alla giunta ma non per forza con nomi di espressione di forze politiche, a noi interessa risollevare Napoli e la Regione Campania”.