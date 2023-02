Classe 1997, Iolanda Capasso, in arte Iole, giovane cantante di Afragola, potrebbe rappresentare San Marino agli Eurovision Song Contest che si terranno a Liverpool il prossimo maggio. Il suo brano rientra infatti tra i 4 finalisti del concorso “Una voce per San Marino”, competizione giunta alla seconda edizione e vinta lo scorso anno da un artista del calibro di Achille Lauro.

A differenza dell’edizione precedente, i partecipanti non sono stati suddivisi nelle categorie Emergenti e Big ma hanno gareggiato in un’unica categoria. Non è la prima volta però che Iole si confronta con grandi nomi della musica.