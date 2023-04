Sospiro di sollievo per la famiglia e la comunità di Castellammare di Stabia. La piccola Maria Rosaria, ricoverata a Boston per una delicata operazione al cuore, è stata dimessa e ora potrà incominciare la riabilitazione.

Intervento al cuore a Boston, la piccola Maria Rosaria è stata dimessa

A darne notizia è il papà Giuseppe che con un post su Facebook ha annunciato con emozione il recupero veloce della figlioletta, affetta da una rara patologia cardiaca.

“Emozioni uniche che non riusciamo a esprimervi sembra un sogno tutto ciò. In Italia proseguiranno controlli periodici in stretto contatto con l’equipe cardiologica seguita dal dottor Gerard Marx e successive visite cardiologiche qui a Boston”, fa sapere il genitore.

Maria Rosaria è affetta da una cardiopatia denominata Trasposizione dei Grossi Vasi Congenitamente Corretta, dove la posizione dei due ventricoli e delle rispettive valvole è invertita.

Il viaggio della speranza

Ad inizio aprile, la piccola era patita assieme alla famiglia da Castellammare per curare negli USA il suo cuoricino che andava “al contrario”. E lo hanno potuto fare grazie ai fondi raccolti attraverso una colletta pubblica cui hanno partecipato centinaia di persone. In poco tempo si è riusciti a raccogliere oltre 200mila euro, una parte della quota è stata destinata all’ospedale di Boston per il solo intervento. L’altra parte invece dei soldi raccolti sono serviti per acquistare i voli e per il soggiorno a Boston.

L’intervento si è tenuto il 10 aprile, dopo pochi giorni Mariarosaria è uscita dalla terapia intensiva e portata in reparto, e il 18 aprile è stata dimessa del tutto.