È la giuglianese Angela Gioia la medaglia d’argento all’International Massage Championship che ha avuto luogo a Machupichu in Perù. Il campionato internazionale che si è svolto in modalità online ha visto la partecipazione, il 25 e il 26 settembre, di tanti professionisti che da tutto il mondo hanno proposto la loro idea di welness attraverso i massaggi. Questa edizione ha visto tra le protagoniste la professionista Angela Gioia che ha il suo “quartier generale” a Giugliano in Campania e che sta facendo parlare di se grazie ai numerosi riconoscimenti ricevuti negli ultimi due anni in tutto il mondo nel settore del benessere.