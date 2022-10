Un’ora in più al giorno in cambio di una giornata in meno in ufficio: questa la proposta della banca Intesa Sanpaolo presentata ai suoi dipendenti. Da 37 ore e mezza si passerebbe così a 36 complessive di lavoro sulla settimana.

Intensa San Paolo lancia la settimana corta: 4 giorni per un’ora in più

L’idea è quella di stabilire nove ore di lavoro al giorno, in modo da permettere agli impiegati di recuperare le ore extra durante la settimana. Tecnicamente il contratto dei bancari già oggi prevede la settimana corta di quattro giorni, fissando in 36 il massimo di ore lavorate. Ma per mettere in pratica la disposizione occorre la contrattazione di secondo livello. Per questo motivo ieri il gruppo ha avviato la trattativa con Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin.

Nella documentazione trasmessa alle rappresentanze, Intesa chiarisce: “Coerentemente con le previsioni del vigente contratto nazionale il Personale (con esclusione di quello operante in turni o assegnato a Filiali) può richiedere di adottare un’articolazione oraria giornaliera di 9 ore su 4 giorni, con possibilità di variare le giornate lavorate dal lunedì al venerdì, d’intesa con il proprio Responsabile”.

Ma vale solo per gli uffici. I sindacati, però, vorrebbero che fosse estesa a tutti i lavoratori. “L’autorizzazione – precisa inoltre Intesa nella documentazione – potrà essere concessa solo compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive aziendali e le richieste avanzate saranno riscontrate, anche negativamente, entro la fine del terzo mese successivo alla domanda”. Il principio guida, spiega oggi La Stampa, è quello della flessibilità. Ciò significa che chi sceglie di lavorare per quattro giorni a settimana non riposerà obbligatoriamente il lunedì o il venerdì. Ma il lavoratore potrà scegliere quando prendere il giorno di riposo aggiuntivo.