Annullato il concerto della cantante neomelodica Giusy Attanasio che avrebbe dovuto esibirsi in un ristorante di Battipaglia il prossimo 6 maggio.

Insulti ai salernitani dal marito di Giusy Attanasio, noto locale annulla il concerto

Il motivo? Le dichiarazioni che il marito della cantante ha fatto, al termine di Napoli-Salernitana, offendendo i tifosi granata e della provincia di Salerno.

“Non siete proprio riconosciuti dall’Europa, avete solo la mer… di vacca. Non appena si passa sulla Salerno-Reggio Calabria si sente puzza di mer… di vacca ovunque”, avrebbe detto il coniuge. Il locale ha quindi deciso di annullare la serata “per rispetto di tutti noi salernitani”.

Tanti i commenti lasciati sotto ai post presenti sulla pagina Facebook del noto locale battipagliese. Tra questi si legge: “Non vi conosco e non conosco questo soggetto, non so neanche cosa faccia, ma sicuramente avrete più successo perché la prima cosa è il rispetto. E questi spocchioni e presuntuosi, in particolare nei nostri confronti, non ne hanno mai avuto. Spero vivamente che tanti nel Salernitano prendano esempio da questo vostro gesto d’amore verso la propria gente, complimenti”.