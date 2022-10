Lite in una scuola elementare di Scampia, aggredita un’insegnante dell’istituto anche se l’obiettivo degli aggressori era il dirigente scolastico. Motivo, un permesso d’uscita accordato, ma che i familiari non intendevano firmare per non far risultare l’assenza. Sono poi partiti insulti e minacce. A quel punto interviene l’insegnante a placare gli animi, ma viene spinta a terra facendole battere la testa. Abbiamo incontrato la docente che preferisce restare anonima la quale racconta cos’è successo.