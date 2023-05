L'insalata in busta e le fragole in cestino potrebbero sparire per sempre: il motivo

L’insalata in busta potrebbe sparire dai banchi dei supermercati. È l’allarme lanciato oggi dalla Coldiretti, in occasione di Tuttofood a Milano.

Insalata in busta e fragole in cestino potrebbero sparire per sempre: il motivo

“Il nuovo regolamento sugli imballaggi dell’Unione europea rischia di cancellare dagli scaffali dei supermercati l’insalata in busta, i cestini di fragole, le confezioni di pomodorini e le arance in rete. Tutto ciò potrebbe creare non pochi problemi sulle abitudini di consumo degli italiani e sui bilanci delle aziende agroalimentari”, ha denunciato l’associazione. Il riferimento è ad una proposta di regolamento avanzata da Parlamento Europeo e Consiglio e che ancora deve essere approvata definitivamente.

Lo scopo, presumibilmente, sarebbe di evitare micro-confezioni e ridurre l’utilizzo di materiali inquinanti come la plastica.

Anche per quel che riguarda il vino ci potrebbero essere degli effetti. Coldiretti ha sottolineato che il regolamento prevederebbe anche di definire delle misure e un peso standard per le bottiglie. In questo modo, si dovrebbe rinunciare alle bottiglie magnum, che contengono un litro e mezzo di prodotto, o doppio magnum da tre litri. Coldiretti ha chiesto di “correggere l’attuale proposta, eliminando i divieti per il monouso di frutta e verdura sotto il peso di 1,5 chili e ricalibrando le misure per il settore vinicolo”.