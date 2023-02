L’Inps assumerà oltre 4mila persone. Ad annunciarlo è il presidente Pasquale Tridico durante il convegno della Flp, la Federazione di lavoratori e funzioni della Pa, con riferimento all’ampliamento di organico dell’Istituto di previdenza, a seguito di concorsi già effettuati.

Inps assume 4.300 persone: “Approvata la graduatoria”

“Ieri, in Consiglio di amministrazione, abbiamo approvato la graduatoria per l’assunzione di 4.300 persone”, realizzando così “una delle più massicce assunzioni nell’ambito della Pubblica amministrazione, e in tutto il 2023 assumeremo 5.300 persone circa ha detto Tridico.

L’ente si propone infatti cosi di risolvere il ricambio generazionale che riguardo in generale tutti gli enti pubblici. Quindi i nuovi posti di lavoro che saranno ricoperti segnano una svolta nel campo del lavoro incrementando il fabbisogno occupazionale dell’ente che oggi ha una carenza di circa 6mila dipendenti.

Queste assunzioni rientrano nel Piano triennale dei fabbisogni di personale INPS nel periodo che va dal 2022-2024 e prevede l’occupazione di circa 13mila nuove risorse che avverranno anche con il bando di nuovi concorsi pubblici , con i nuovi concorsi l’istituto potrà selezionare diplomati e laureati che potrà inserire sia nella sede centrale che in quella territoriale tutto ciò servirà a portare avanti le attività istituzionali e il piano digitale per poter far fronte alle nuove mansioni scaturite dall’attuazione del PNRR.