Inizia il novembre di fuoco per il Napoli, azzurri domani sera a San Siro con il Milan

Primato in un modo o nell’altro consolidato per il Napoli, ma è già tempo di pensare al Milan. La sfida in casa dei rossoneri di martedì a San Siro apre un ciclo di ferro che proseguirà con altri due scontri diretti con Atalanta e Inter, e che si chiuderà contro la Roma dopo la sosta di novembre. Il calendario, almeno sulla carta, facile si interrompe con il Lecce. Da martedì si fa sul serio, col primo vero banco di prova che attende i partenopei. Conte non ha mancato di sottolineare che ci sono state sfide contro le cosiddette piccole che sono state difficili, come Parma e Empoli, ma mettersi alla prova delle dirette concorrenti avrà un sapore diverso.

Le probabili scelte di Conte

Dopo le rotazioni contro il Lecce, Antonio Conte si affiderà ai suoi titolarissimi per la gara di San Siro, escluso Lobotka che è ancora infortunato. Dunque Meret tra i pali, in difesa Rrahmani e Buongiorno in mezzo con capitan Di Lorenzo e Olivera ai lati. Conferma per Gilmour in cabina di regia, coadiuvato da Anguissa e McTominay. Ritornano dal primo minuto anche Politano e Kvaratskhelia, completa il tridente offensivo Lukaku.

“A San Siro non sarà mai una passeggiata”

“Ora testa al Milan – dice Conte -, sarà un vero test contro una squadra forte che l’anno scorso ci ha dato 22 punti di distanza e che, in estate, ha fatto un mercato importante. I punti che dovevamo fare, fin qui, li abbiamo fatti. Ora confrontiamoci con livelli più alti, a San Siro non è mai una passeggiata”.

Le probabili formazioni

MILAN (4-3-3): Maignan; Emerson Royal, Tomori, Pavlovic, Terracciano; Musah, Fofana, Loftus-Cheek; Pulisic, Morata, Leao. All. Paulo Fonseca

Ballottaggi: Pavlovic-Thiaw 60-40%, Tomori-Thiaw, Terracciano-Calabria 60-40%, Musah-Chukwueze 70-30%

Indisponibili: Gabbia, Florenzi, Bennacer, Abraham, Jovic

Squalificati: Theo Hernandez, Reijnders

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. All Antonio Conte.

Ballottaggi: Olivera-Spinazzola 60-40%

Indisponibili: Lobotka