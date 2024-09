Un “patto per la sicurezza urbana della città di Aversa” verrà siglato a breve dal prefetto Castaldo e dal sindaco Franco Matacena per arginare il fenomeno della microcriminalità e anche quello della malamovida che dilagano nella città normanna.

Incontro con il Prefetto Castaldo, sindaco Matacena: “Sigleremo patto per la sicurezza, coinvolto Viminale”

Dell’accordo di collaborazione tra Prefettura, Comune di Aversa e Ministero degli Interni si è discusso ieri mattina, nel corso della seduta del Comitato provinciale per l’ordine e per la sicurezza presso la Prefettura di Caserta. L’incontro è stato voluto fortemente dal primo cittadino che già agli inizi di agosto aveva scritto al Prefetto Giuseppe Castaldo per discutere insieme del problema sicurezza ad Aversa. Presenti, oltre a Matacena, anche l’assessora alla Polizia Municipale, Eufrasia Cannolicchio e i rappresentati delle forze dell’ordine.

L’intervista