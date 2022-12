“L’inclusione come occasione di riscatto”: questo il titolo del convegno che si è tenuto ieri presso l’ex parco Rea di Giugliano per discutere di beni confiscati alla camorra e buone prassi, come quella della cooperativa Mondo in cammino. Qui, in quello che prima era il parco del boss, composto da svariate villette, oggi ci sono disabili, stranieri, donne vittime di tratta che vengono accompagnati e inseriti nel mondo del lavoro. Dall’illegalità all’inclusione dunque, con progetti mirati che consentono a molti giovani di avere un’opportunità.