Poteva trasformarsi in una vera e propria tragedia il terribile incidente accaduto ieri sera a Villaricca, nei pressi della rotonda del cimitero. Come abbiamo raccontato nel corso della nostra diretta, l’autista di un mezzo pesante è stato colpito da un malore che gli avrebbe fatto perdere il controllo del veicolo per poi farlo schiantare contro l’utilitaria su cui viaggiavano due donne e due bambini

Lo scontro è stato violentissimo. L’auto colpita dal mezzo si è letteralmente accartocciata, diventato quasi una trappola per gli occupanti. Sul posto sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per estrarre i feriti dalla lamiere della Clio Grigia.

Sul posto sono giunti anche i Carabinieri della stazione di Villaricca per supportare gli uomini della Polizia Locale che stanno procedendo con le indagini.

Le condizioni dei feriti

Ad avere la peggio è stata la donna che occupava il lato passeggero dell’utilitaria. Attualmente si trova all’ospedale Cardarelli di Napoli. Le sue condizioni sarebbero molto serie. Tutt’ora la donna, tata dei bimbi presenti in auto, è ricoverata in sala rianimazione.

La conducente insieme ad uno dei due bimbi presenti in auto starebbero bene. Entrambi non hanno riportato ferite rilevanti. La bambina ricoverata al Santobono di Napoli ha subito una frattura al femore e rischia un intervento chirurgico. Fuori pericolo di vita, almeno per ora, i due piccoli coinvolti nell’incidente. Non conosciamo ancora le condizioni dell’autista che avrebbe procurato l’incidente a seguito del malore.

La diretta