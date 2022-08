Benevento in lutto per la morte di Enza Cappabianca, studentessa di 20 anni morta in un tragico incidente. La ragazza, poche ora prima, aveva visitato il Parlamento Europeo di Strasburgo insieme alla delegazione italiana di Alumni e stava facendo rientro a casa.

Enza muore in un incidente stradale in Svizzera, la dinamica

La 20enne era a bordo di un furgone, guidato da un 22enne cittadino italiano. Improvvisamente, mentre circolavano in direzione sud nel territorio di Bellinzona, nel Canton Ticino, il giovane ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato su di un lato. La 20enne sannita, a causa delle gravi ferite riportate, è deceduta sul posto. Illesi, invece, tutti gli altri passeggeri.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale, in supporto, della Polizia comunale di Bellinzona e i pompieri di Biasca che hanno estratto dalle lamiere con l’ausilio di una pinza idraulica la ragazza ormai priva di vita. Enza aveva compiuto 20 anni esattamente una settimana fa.

Il post commovente della sorella

Toccanti le parole della sorella Paola sui social: Nella mia testa – scrive – riecheggia quella voce fredda al telefono:”Enza Cappabianca nata il 23 agosto del 2002, ci duole informarvi che è deceduta”. Esattamente una settimana fa abbiamo compiuto 20 anni e io non vedevo l’ora di poter festeggiare questo importante traguardo con te.

Oggi è strano per me pensare di non poter condividere più nulla con te: abbiamo detto insieme le nostre parole, i nostri primi passi, le nostre passeggiate alle 5 di mattina, i nostri giri in macchina la sera, ogni mia abitudine quotidiana è sempre stata svolta in funzione di te.

Ti amo Enza e non smetterò mai di farlo perché il nostro legame rimarrà indissolubile. Ti lascio una poesia che descrive il nostro rapporto: “Il più bello dei mari è quello che non navigammo. Il più bello dei nostri figli non è ancora cresciuto. I più belli dei nostri giorni non li abbiamo ancora vissuti.

E quello che vorrei dirti di più bello non te l’ho ancora detto”.