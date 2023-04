Incidente sull’autostrada A30 Caserta-Salerno. Almeno tre veicoli sono rimasti coinvolti in un maxi-tamponamento che ha mandato in tilt la circolazione in direzione Caserta.

Incidente sull’Autostrada A30: maxi-tamponamento e feriti

Il sinistro è avvenuto all’altezza di Baronissi, in provincia di Salerno. Intervenuti sul posto gli agenti della Polizia stradale, che hanno disposto il restringimento della circolazione a una carreggiata.

La dinamica del sinistro non è chiara e la ricostruzione è affidata alle forze dell’ordine. A seguito dell’impatto ci sono dei feriti, immediatamente soccorsi dal personale del 118 giunti sul posto. Disagi al traffico veicolare in direzione Caserta. Si registrano rallentamenti.