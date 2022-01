Terribile incidente sull’A3 autostrada Napoli – Salerno, nei pressi dello svincolo per Angri. Un giovane di 30 anni, Emanuele Ascione, originario di Ercolano, ha perso la vita.

Incidente sull’A3, coinvolti quattro veicoli: morto 30enne della provincia di Napoli

Nel sinistro stradale, avvenuto ieri, sono rimaste coinvolte tre auto e un camion. La vittima viaggiava a bordo della sua vettura quando si è verificato il tamponamento. La dinamica dell’incidente è ancora tutta da chiarire.

Oltre ai sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 30enne, sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale che hanno messo in sicurezza l’area per consentire i rilievi del caso. Lo svincolo tra Pompei e Angri è stato chiuso per diverse ore ieri.

“Mi è giunta una bruttissima notizia, che mi ha gelato il sangue, la morte di un mio collega dei tempi dell’università. Emanuele Ascione è ingegnere brillante oltre ad essere una persona educata, un po’ riservata ma allegra, una persona eccezionale!”, scrive su Facebook un amico e collega del 30enne.

“Facemmo insieme il tirocinio con il prof. Carpinnelli sulle Smart Grid, tanto in voga allora come oggi. Ricordo le pause caffè fatte insieme alla macchinetta, tra un’equazione differenziale e variabili aleatorie; erano occasioni per parlare di politica, di viaggi e delle occasioni lavorative che ci aspettavamo. Che la terra ti sia lieve amico mio”, conclude.