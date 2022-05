Grave incidente sulla Tangenziale di Napoli, dove due auto – un’Alfa Romeo e una Jaguar – si sono scontrate tra Monterusciello e Giugliano-Lago Patria. E’ accaduto oggi, 8 maggio, poco dopo le 14.

Incidente sulla Tangenziale di Napoli: scontro tra due auto. Ci sono 4 feriti

Ancora da chiarire la dinamica del sinistro stradale. È probabile che la pioggia abbia reso l’asfalto viscido, facendo così perdere il controllo di una delle due vetture che si è poi schiantata contro l’altra.

In particolare, la Jaguar è finita fuori la carreggiata oltrepassando il guardrail. Quattro ragazzi sono rimasti feriti: sono tutti di Marcianise e sono stati trasportati al Cardarelli per le cure del caso. Non si conoscono al momento le loro condizioni di salute.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per i rilievi del caso. In corso le indagini per stabile con esattezza che cosa sia accaduto e accertare eventuali responsabilità. Nelle prossime ore verranno avviate le operazioni di rimozione dei due veicoli rimasti coinvolti nel terribile incidente.