Incidente sulla Statale Sorrentina: dopo Simon è morta anche la 19enne di Castellammare di Stabia

Non ce l’ha fatta Alessia Piccirillo, la 19enne rimasta gravemente ferita nell’incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato e domenica sulla strada statale 145 Sorrentina, in località Bikini, a Vico Equense. Dopo tre giorni di agonia, la giovane si è spenta all’Ospedale del Mare, dove era stata ricoverata in condizioni disperate.

Incidente sulla Statale Sorrentina: dopo Simon è morta anche la 19enne

Alessia condivide così il tragico destino di Simon Dimitrov, suo compagno di classe, morto sul colpo nello stesso incidente. Secondo una prima ricostruzione, il 18enne avrebbe perso il controllo del veicolo, schiantandosi violentemente contro un muretto. La scomparsa di Alessia e Simon ha lasciato sotto choc la comunità di Castellammare di Stabia. Sui social si moltiplicano i messaggi di cordoglio per i due amici, descritti come ragazzi solari e pieni di vita. Simon era molto conosciuto anche per la sua attività sportiva al Circolo Nautico Stabia. Il comune di Castellammare ha voluto ricordare Alessia con una nota: “Purtroppo, nemmeno Alessia ce l’ha fatta. Questa tragedia, che ha già colpito profondamente la nostra comunità con la perdita di Simon, lascia in tutti noi un senso di vuoto e incredulità. Castellammare si unisce nel lutto, con il cuore pesante e una profonda vicinanza alle famiglie dei due giovani, che stanno affrontando un dolore inimmaginabile. Che la terra vi sia lieve, Alessia e Simon. Riposate in pace”. Una comunità intera si stringe nel dolore, mentre si attendono ulteriori accertamenti sulla dinamica dell’incidente che ha spezzato due giovani vite.