Si chiamava Fedele Radunanza, l’uomo di 44 anni tragicamente morto sulla Statale 268 “Del Vesuvio” a seguito di un incidente verificatosi lunedì scorso.

Incidente sulla Statale nel Napoletano: Fedele muore a soli 44 anni

Come riporta Napoli Today, l’uomo – originario di San Gennaro ad Ottaviano – svolgeva la professione di ambulante insieme al padre. Dopo aver appreso la notizia, è partito inevitabilmente il tam tam sui social da parte di amici e conoscenti.

Tra i messaggi di cordoglio, spunta quello dell’associazione CNA Ambulanti che ha espresso vicinanza alla famiglia Radunanza.

“Questa volta veramente l’hai fatta grossa. Ci hai lasciato e non dovevi farlo. Riposa in pace, amico mio.Ti porterò sempre nel mio cuore”, scrive un amico sui social.

L’incidente

Il sinistro stradale si è verificato lunedì mattina sulla Strada Statale 268 “Del Vesuvio”. Cinque i veicoli coinvolti, tra cui due mezzi pesanti ed un altro che ha occupato tutta la carreggiata. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine che hanno chiuso la strada al traffico per consentire i rilievi del caso e la messa in sicurezza del tratto in cui è avvenuto l’incidente.

Presenti anche i sanitari del 118 che hanno trasportato i feriti in ospedale. Per il 44enne purtroppo non c’era più niente da fare: gli operatori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo.