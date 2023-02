Ancora un incidente sul lavoro in provincia di Napoli. Un operaio di 51 anni è rimasto schiacciato da una lastra di marmo mentre lavorava nello stabilimento Fincantieri a Castellammare di Stabia.

Incidente sul lavoro nel napoletano, operaio colpito da lastra di marmo

L’incidente è stato reso noto nella giornata di ieri, giovedì 16 febbraio. Prima dei soccorsi, l’uomo è stato soccorso dai suoi colleghi in attesa dei sanitari del 118. Il 51enne è stato soccorso e trasportato dapprima al locale ospedale San Leonardo, dove è stato stabilizzato; ne è stato poi disposto il trasferimento all’ospedale del Mare di Napoli, dove si trova tuttora ricoverato in gravi condizioni – ha riportato varie fratture – e in prognosi riservata. L’operaio, per fortuna, non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono arrivate anche le forze dell’ordine, che hanno effettuato tutti i rilievi necessari e hanno avviato le indagini per determinare l’esatta dinamica dell’incidente. Anche Fincantieri ha avviato una indagine interna per chiarire quanto accaduto nello stabilimento stabiese.