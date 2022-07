Ancora un incidente sul lavoro. È accaduto ieri, 5 luglio, a Pomigliano d’Arco, in provincia di Napoli, dove un operaio di 29 anni è precipitato da un ponteggio installato sulla facciata di un’abitazione.

Incidente sul lavoro nel Napoletano, operaio 29enne precipita da un pontile

Il 29enne – le cui generalità non sono state ancora diffuse – è stato trasferito in ospedale e versa in gravi condizioni. Secondo le prime informazioni raccolte, il 29enne stava lavorando in un cantiere edile, situato in via Lecce, quando – per cause ancora in fase di accertamento – è caduto dall’impalcatura su cui si trovava, facendo un volo di circa sei metri.

Sul posto sono accorsi gli operatori sanitari del 118: i medici e i paramedici, dopo aver fornito le prime cure, hanno deciso di trasferirlo d’urgenza all‘ospedale Cardarelli.

L’operaio, originario di Pianura, è ancora ricoverato: le sue condizioni sono gravi, ma al momento stabili. Non è chiaro se sia in pericolo di vita. Sul posto sono giunti anche i carabinieri della stazione di Pomigliano che hanno posto sotto sequestro il cantiere dove si è verificato l’incidente. I militari hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. In particolare, si dovrà capire cosa possa aver causato la caduta, ma soprattutto se siano state rispettare all’interno del cantiere tutte le norme di sicurezza.