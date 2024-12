Un tragico incidente sul lavoro si è verificato nella mattinata di ieri, domenica 15 dicembre 2024, in località Casa, ad Eboli, nel salernitano. Un operaio di 41 anni, originario di Battipaglia, ha perso la vita mentre lavorava su un terreno di sua proprietà.

Incidente sul lavoro a Eboli: operaio muore schiacciato da un bobcat

L’uomo stava utilizzando un bobcat per eseguire alcune lavorazioni agricole quando, per cause ancora da accertare, è rimasto schiacciato sotto la fresa del mezzo. Sul luogo della tragedia sono intervenuti tempestivamente i soccorsi, tra cui un’ambulanza dell’associazione Vopi, un’auto medica del 118 e i volontari di pubblico intervento.

Presenti anche i vigili del fuoco, che hanno collaborato per liberare il corpo dell’uomo. Purtroppo, per il 41enne non c’è stato nulla da fare: i sanitari hanno potuto solo constatarne il decesso, avvenuto a causa delle gravi ferite riportate. La dinamica dell’incidente non è ancora chiara.

I carabinieri della compagnia di Eboli, giunti immediatamente sul posto, hanno avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto. Gli inquirenti hanno raccolto testimonianze e acquisito elementi utili per chiarire i fatti. Il mezzo agricolo è stato sequestrato per essere sottoposto a ulteriori accertamenti.