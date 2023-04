Incidente nel primo pomeriggio di oggi, 6 aprile, a Ottaviano, nei pressi del cimitero. Un ragazzo di 44 anni, A.A., di San Giuseppe Vesuviano, ha prima impattato contro un’auto e poi ha terminato la sua corsa contro il muro di un’attività commerciale. A darne notizia è Laprovinciaonline.info.

Incidente a Ottaviano, morto un ragazzo di 38 anni

Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo percorreva via Vecchia Sarno in direzione del cimitero cittadino a bordo di una Fiat Uno quando ha effettuato un sorpasso. Il 44enne avrebbe invaso l’altra corsia scontrandosi con un’altra macchina a bordo della quale viaggiava una coppia. Dopo l’impatto, la Fiat Uno ha sbandato e si è schiantata contro il muretto di un negozio.

Sul posto sono intervenuti Vigili del Fuoco e 118. Purtroppo per il 44enne di San Giuseppe Vesuviano non c’è stato niente da fare. Sarebbe morto sul colpo per le gravi ferite riportate. Estratto dall’abitacolo dai pompieri, l’uomo era già deceduto quando i sanitari sono intervenuti. In gravi condizioni, ma non in pericolo di vita, invece, la coppia che viaggiava sull’altra auto. Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi del caso.

Foto: Metropolis