Drammatico incidente nella notte lungo l’autostrada A1, all’altezza di Casoria: due giovani hanno perso la vita. Si tratta di Vincenzo Massaro e Alessia Marino, entrambi originari di Cesa.

Incidente nella notte in autostrada: Vincenzo e Alessia muoiono nell’impatto. Lutto a Cesa

La tragedia si è consumata nella notte fra il 27 e il 28 settembre in autostrada. Ancora ignota la dinamica del sinistro, ma l’impatto si è rivelato fatale per i due ragazzi che viaggiavano in auto. Sarebbero deceduti sul colpo. Lutto sia a Cesa che a Succivo, dove risiedeva Alessia.

La notizia ha scosso profondamente la comunità dell’agro aversano. Annullate anche due serate di festa a Cesa: “Due giovani sono rimasti vittime di una incidente stradale. Due vite spezzate. Ancora una volta il nostro paese si trova a dover piangere, per morti assurde. Questa sera e domani erano in programma le serate dell’Asprinum Festival e, di intesa con la Pro Loco, abbiamo deciso di annullare gli eventi. Dovevano essere giornate di festa, di allegria, ma questa ferale notizia lascia tutti addolorati. L’intera comunità è vicina alla famiglie coinvolte, esprimendo un profondo sentimento di cordoglio”, ha commentato il sindaco di Cesa, Enzo Guida.