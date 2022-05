Il motivo ancora non è chiaro. Ma ciò che è certo è l’esito: un cliente è stato investito da un prostituta dopo un litigio. E’avvenuto ieri mattina, nei pressi del carcere di San Tammaro, lungo l’Appia.

San Tammaro, litiga con la prostituta: lei lo investe con la macchina

Ad avere la peggio un uomo di 45 anni della provincia di Napoli. Secondo quanto ricostruito dagli agenti del Commissariato di Santa Maria Capua Vetere, la vittima dell’investimento aveva da poco consumato un rapporto sessuale con una “lucciola” presente in strada. Qualcosa, però, è andato storto. Forse il cliente non aveva saldato il prezzo pattuito, o forse la prestazione non era stata “soddisfacente”. Fatto sta che tra la donna e l’uomo ne è nato un violento alterco, alla fine del quale lui ha lasciato l’altra sul posto e se n’è andato.

L’escort – una 30enne – a quel punto è salita a bordo della sua auto e si è lanciata all’inseguimento dl cliente; l’ha raggiunto e l’ha centrato in pieno. Travolto, il pedone è rimasto a terra per molti minuti prima di essere soccorso dal 118. Anche la giovane è stata medicata: sul volto aveva ancora i segni della colluttazione intrapresa prima con il cliente la conducente dell’auto Per fortuna nessuno dei due ha riportato gravi ferite ma saranno i poliziotti a fare luce sulla vicenda e ad accettare eventuali responsabilità.