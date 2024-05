Il mezzo locomotore che trasportava gli operai avrebbe perso il controllo, andando a sbattere nel tunnel che deve collegare la metropolitana tra Capodichino e Poggioreale. I lavoratori si sono lanciati dal piccolo vagone per provare a mettersi in salvo. Non ce l’ha fatta Antonio Russo, 63enne di Giugliano, esperto carpentiere. Feriti i due colleghi Salvatore Agliottone, 59 anni, portato all’ospedale del Mare con alcune fratture e Michele Pannone, 54 anni, trasportato al Cardarelli in codice rosso. La tragedia poco prima delle 15 di ieri.

Incidente nel cantiere metro, possibile guasto ai freni. Inchiesta per omicidio colposo

Una squadra esperta di operai, traditi probabilmente da un guasto ai freni del trenino che li trasportava all’interno del cantiere sotterraneo con ingresso da viale Ruffo di Calabria nei pressi dell’aeroporto. In galleria c’era anche una quarta persona rimasta illesa. Il corpo della vittima è stato recupero alcune ore dopo dai vigili del fuoco scesi con le bombole d’ossigeno a causa del monossido di carbonio.

Sul posto decine di ambulanza, la Polizia di stato, il pm della Procura di Napoli ma anche Carabinieri e l’ispettorato del lavoro. Sono stati ascoltati diversi presenti ed il cantiere è stato sequestrato. Aperta un’inchiesta per omicidio colposo e lesione colpose.

Tanto dolore per Antonio Russo, descritto dai colleghi come un lavoratore modello. Alla famiglia anche il cordoglio del sindaco di Napoli, della Sinegro Spa e del ministero delle Infrastrutture. Per le sigle sindacali si tratta di un incidente “inaccettabile. Occorre investire di più nella sicurezza sul lavoro, nei controlli e nella prevenzione.” Fari dei magistrati puntati sulla rete di società all’interno del consorzio, sul rispetto delle norme, sui controlli e sui collaudi dei macchinari. La galleria doveva essere consegnata il prossimo febbraio. A questo punto, dopo il sequestro, inevitabili i ritardi per l’apertura. Slitta il completamento del cosiddetto “anello” della metropolitana di Napoli dopo questa ennesima tragedia sul lavoro.