Incidente mortale su viale Carlo III: perde la vita operaio 46enne in sella alla sua moto

Non ce l’ha fatta Michele Carozza, il 46enne originario di San Marco Evangelista, rimasto gravemente ferito nel drammatico incidente avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, 21 luglio, su viale Carlo III, all’altezza della zona “Casa Mia”. L’uomo, un operaio specializzato in carpenteria, stava facendo ritorno a casa dal lavoro in sella alla sua Ducati quando è stato travolto da una Peugeot condotta da una neopatentata, che – secondo le prime ricostruzioni – stava uscendo da viale Europa immettendosi sul vialone principale.

Come spiega Edizione Caserta, l’impatto è stato violentissimo: Carozza è stato sbalzato sull’asfalto, riportando traumi multipli e perdendo conoscenza. I soccorsi del 118 sono giunti sul posto, ma il trasferimento in ospedale ha subito un lungo ritardo, durato oltre mezz’ora. L’uomo è stato intubato direttamente sulla carreggiata e le sue condizioni sono apparse subito disperate. Nonostante il successivo ricovero in ospedale, non c’è stato nulla da fare. Michele Carozza è deceduto poche ore dopo il suo arrivo al pronto soccorso.

La notizia della morte ha gettato nello sconforto la famiglia, accorsa immediatamente presso la struttura sanitaria, e ha suscitato profondo cordoglio nella comunità di San Marco Evangelista, dove Carozza era conosciuto e stimato. La giovane conducente della Peugeot è rimasta illesa ma è sotto shock. La Polizia ha provveduto a chiudere temporaneamente il tratto interessato per consentire i rilievi e agevolare i soccorsi, causando rallentamenti e disagi in tutta la zona sud di Capodrise.