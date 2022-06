Tragedia sulla Statale 18/Var Cilentana a causa di un incidente mortale avvenuto nella mattinata di oggi, giovedì 16 giugno, intorno alle ore 12. Due veicoli, per cause ancora in fase di accertamento, si sono scontrati frontalmente. Nel violentissimo impattato è morto uno dei conducenti. Si tratto di A.A., 54enne originario di Sapri ma residente a Castelnuovo Cilento.

Tragico incidente sulla Statale Cilentana

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale, i sanitari del 118 e i tecnici dell’Anas. Il 54enne è deceduto sul colpo. I medici non quando sono giunti sul luogo della tragedia non hanno potuto fare altro che constare il decesso.

La circolazione veicolare lungo la strada statale 18/VAR “Cilentana”, a causa dell’incidente avvenuto in corrispondenza del km 124,550, era stata provvisoriamente interdetta al transito – in entrambe le direzioni – nella tratta compresa tra gli svincoli di Omignano (km 122,000) e Vallo Scalo (km 126,000) in provincia di Salerno. La vittima lascia una moglie e due figli uno dei quali ancora minorenne.