Tragico incidente sulla statale per Agerola. A perdere la vita, C.L., un ragazzo di 16 anni di Castellammare di Stabia, che era in sella al suo scooter e percorreva il tratto di strada in direzione Gragnano.

Tragico scontro ad Agerola, morto 16enne

Il giovane, per cause ancora da accertare, si è scontrato con un’auto che veniva dalla direzione opposta. L’impatto è stato devastante tanto da far sbalzare il corpo del 16enne per diversi metri sull’asfalto.

Sul posto è intervenuta immediatamente un’ambulanza del 118 che lo ha trasportato in codice rosso all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. Lì i medici hanno fatto il possibile per salvargli la vita ma il ragazzino era giunto già in condizioni disperate. Dopo qualche ora è avvenuto il decesso.