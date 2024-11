Tragedia nella serata di sabato, 16 novembre, a Nola, in provincia di Napoli. Un uomo di 36 anni ha perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto intorno alle 22.30 lungo via Ponte di Nola, in località Boscofangone, nei pressi dell’ingresso della zona industriale Asi.

Incidente mortale a Nola, auto si schianta contro il guardrail: morto 36enne

Il 36enne, alla guida di una Ford Focus Station Wagon, si è schiantato violentemente contro il guardrail. Nonostante il rapido intervento dei soccorsi, l’uomo è deceduto poco dopo il trasporto in ospedale. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

Secondo i primi accertamenti, il 36enne era solo in auto al momento dell’impatto e non risultano coinvolti altri veicoli. La vittima è stata trasportata d’urgenza al Pronto Soccorso dell’ospedale “Santa Maria della Pietà” di Nola, ma le sue condizioni erano già critiche: nonostante gli sforzi dei medici, è deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale.

Le cause che hanno portato l’automobile a sbandare e a finire contro il guardrail sono ancora al vaglio degli inquirenti. Non si esclude che l’incidente possa essere stato causato da un malore improvviso, una distrazione o un guasto tecnico. Per chiarire meglio le circostanze, l’automobile è stata posta sotto sequestro e verrà sottoposta a ulteriori verifiche tecniche.

La salma del 36enne è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria, che deciderà se disporre l’autopsia per accertare eventuali fattori determinanti nell’incidente, come un malore pregresso o l’assunzione di sostanze. Solo al termine degli accertamenti sarà possibile procedere con il rilascio per i funerali.