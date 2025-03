Schianto mortale sul ponte di Cesa, al confine con Aversa. Perde la vita un 30enne di Sant’Arpino. Si tratta di Emidio Monterosso. La tragedia si è consumata nella notte di Carnevale, tra il 4 e il 5 marzo. Sulla dinamica indagano i carabinieri.

Incidente sul ponte di Cesa: invade corsia opposta e si schianta. Emidio muore a 30 anni

Emidio, classe ’94, viaggiava a bordo di una Nissan Juke quando, per ragioni da accertare, avrebbe sbandato per poi invadere la carreggiata opposta e schiantarsi contro il guardrail. L’impatto è stato così violento, probabilmente a velocità sostenuta, da risultare fatale. Il ragazzo è morto sul colpo.

I soccorritori del 118, giunti tempestivamente sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Toccherà ora ai militari dell’Arma della stazione di Cesa fare luce sulla dinamica dell’incidente. La salma è stata trasferita all’Istituto di Medicina Legale dell’ospedale di Giugliano in Campania per gli accertamenti medico-legali disposti dall’autorità giudiziaria di Napoli Nord. Sequestrata anche la vettura.