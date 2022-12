Un incidente stradale si è verificato poco fa a Melito, in Corso Europa, nei pressi del parco Monaco. La conducente di una Renault Scenic di colore grigio dopo aver perso il controllo dell’auto, è finita fuori strada schiantandosi contro un muro. I fatti sono accaduti nella serata di oggi, mercoledì 14 dicembre.

Melito, perde il controllo dell’auto e si schianta: caos e traffico in Corso Europa

Sul posto sono giunti i Carabinieri della locale tenenza per i rilievi del caso. Da quanto si apprende non si sarebbero feriti anche se al momento non è chiaro se siano rimasti coinvolti altri veicoli. La dinamica di quanto accaduto è ancora in fase di accertamento.

Secondo una primissima ricostruzione, l’auto sarebbe andata fuori strada anche per via delle condizioni non ottimali della strada a causa della pioggia di queste ultime ore. Il traffico ha subito rallentamenti soprattutto in direzione circumvallazione esterna.