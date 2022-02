Il bilancio dell’incidente avvenuto questa mattina 7 febbraio sull’autostrada Genova-Gravellona Toce è tragico: 2 morti e almeno 10 feriti. Coinvolti nel tamponamento a catena quattro camion e almeno 40 auto. La causa di quanto avvenuto oggi sull’A26 è da attribuire alla fitta nebbia.

Nebbia killer in autostrada

Ci sarebbero stati, secondo le prime informazioni, almeno 5-6 incidenti a catena. Il tratto è stato chiuso al traffico per consentire i soccorsi del caso. I sanitari del 118 stanno percorrendo a piedi il tratto per accertarsi che non vi siano altri feriti da soccorrere.

Leggi anche

Tra gli automobilisti ci sono due deceduti e almeno una decina di feriti. Gli automobilisti sono riuniti in gruppi per organizzare eventuali trasporti in ospedale. Registrati diversi chilometri di coda.