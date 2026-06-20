Asse Mediano, schianto a catena tra tre veicoli: lunghe code e disagi alla circolazione

Incidente stradale nella tarda mattinata di oggi lungo l’Asse Mediano, dove si è verificato un tamponamento a catena che ha coinvolto tre automobili. Per cause ancora in corso di accertamento, i tre veicoli, una Jeep, una Ford Kuga e una Fiat Seicento, si sono scontrati lungo una delle carreggiate dell’importante arteria stradale, provocando pesanti rallentamenti alla circolazione.

Tre auto coinvolte nell’impatto

Uno dei mezzi è rimasto incastrato tra le altre due automobili a seguito del violento impatto. Al momento non si conoscono le condizioni delle persone coinvolte né se vi siano feriti. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri, impegnati nei rilievi e nelle operazioni necessarie a ricostruire con precisione la dinamica dello scontro. Gli accertamenti serviranno a chiarire le responsabilità e a verificare le cause che hanno portato al tamponamento. L’incidente ha inevitabilmente provocato disagi alla viabilità, con rallentamenti e code nel tratto interessato.