Drammatico incidente sulla Variante 7 bis questa mattina all’alba. Una donna di 45 anni ha perso la vita nei pressi dell’uscita Avellino Est dell’A16.

Incidente all’uscita dell’A16: morta una 45enne della provincia di Potenza

Secondo una prima ricostruzione, la donna viaggiava su una Fiat Panda intorno alle 4 e 40 del mattino quando, per ragioni da accertare, il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo schiantandosi contro le barriere della superstrada nel territorio di Manocalzati, in direzione Pratola Serra. La vittima è deceduta sul colpo. I sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare la morte. La salma è stata trasferita presso l’obitorio dell’ospedale Moscati di Avellino.

Il corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco che l’hannoestratto dalle lamiere della Panda. I pompieri hanno messa in sicurezza anche il veicolo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polstrada che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica del sinistro. Toccherà a loro fare luce su quanto accaduto. Non si esclude che il conducente abbia avuto un malore alla guida dell’utilitaria o un colpo di sonno.