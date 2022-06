E’ in ancora in coma farmacologico la ragazza di 18 anni, residente a Calvizzano, rimasta coinvolta giorni fa nel tragico incidente, in via S.Nullo, in cui perse la vita Marco Merone, 25 anni, di Pozzuoli.

Incidente a Licola, è ancora in coma 18enne di Calvizzano

La giovane frequenta il liceo Carlo Levi di Marano. Domenica scorsa era stata trasportata d’urgenza all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, dove era stata intubata, per poi essere trasferita – su decisione dei medici del nosocomio puteolano – al Cardarelli di Napoli.

Oltre a lei, ci sono altri tre giovani – due ragazzi e una ragazza, anche lei studentessa del Carlo Levi – rimasti feriti nel sinistro stradale. Per fortuna nessuno di loro rischia la vita.

“Non ci resta che pregare in questo momento per la nostra concittadina coinvolta nell’incidente avvenuto qualche giorno fa a Licola”, ha commentato il sindaco di Calvizzano, Giacomo Pirozzi.

“Siamo vicini alla famiglia e ci stringiamo a loro in questo momento particolarmente delicato della loro vita. Esprimiamo anche il nostro cordoglio ai familiari del giovane che purtroppo ha perso la vita dopo lo scontro. La vicenda ci addolora fortemente, non solo come amministratori ovviamente, ma anche come uomini, donne, come padri, come madri, come sorelle o fratelli. Altre parole sarebbero superflue in questo momento”, ha aggiunto il primo cittadino.

La ricostruzione

Proseguono le indagini sull’incidente, avvenuto in via S.Nullo, a Licola, che ha provocato quattro feriti e un morto, nel quale sono rimaste coinvolte una Fiat Panda e una Renault Clio.Il conducente di quest’ultima era Marco Merone, 25 anni, morto carbonizzato.

Il 25enne viaggiava a bordo della sua auto quando, nei pressi del noto bar Champs Elysees, in circostanze poco chiare, si sarebbe scontrato frontalmente con una Fiat Panda su cui viaggiavano quattro persone.

A seguito dell’impatto, l’impianto Gpl dell’auto del 25enne ha preso fuoco e il conducente è rimasto intrappolato all’interno morendo carbonizzato. Quando i Vigili del Fuoco hanno spento le fiamme, per il ragazzo, originario di Pozzuoli, non c’è stato niente da fare. Uno dei feriti pare che stesse camminando lungo la strada quando sarebbe stato falciato da una delle due auto. Gli altri sono stati trasportati negli ospedali di Giugliano, Frattamaggiore e Pozzuoli.