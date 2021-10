Casoria. Poteva finire in tragedia l’incidente stradale che si è verificato ieri mattina in via Pio XII, a Casoria e che ha visto coinvolte tre auto, di cui due in sosta.

Incidente a Casoria, carambola di tre auto: quattro ragazze salve per miracolo

Secondo quanto riporta Il Giornale di Casoria, quattro ragazze erano a bordo della loro auto quando, improvvisamente, la vettura su cui viaggiavano è uscita fuori dalla carreggiata, andandosi a schiantare contro le auto in sosta lungo la strada.

Per fortuna a bordo delle altre due macchine non c’erano persone. Non è chiaro per quale motivo la conducente abbia perso il controllo dell’auto. L’automobilista è stata sottoposta ai controlli di alcol e droga ed è risultata negativa. Gli altri occupanti, compresa anche la stessa conducente, non hanno riportato ferite. Solo tanto spavento.

Sul posto sono poi intervenuti i militari della locale stazione e gli agenti di Polizia per i rilievi e per regolare la circolazione veicolare.

(Immagine di archivio)