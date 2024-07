Peggiora la situazione sul Vesuvio dopo le fiamme divampate nella giornata di ieri. Due roghi attualmente stanno interessando le zone boschive di Torre del Greco ed Ercolano. Il secondo è il più esteso, tanto che l’odore acre della combustione è arrivato fino a Napoli.

Incendio sul Vesuvio: la situazione peggiora. Sono due i focolai attivi

Non è ancora chiara l’origine degli incendi. La situazione è ancora in evoluzione, le autorità locali sono impegnate nel controllo e spegnimento dei roghi. Elicotteri e Canadair in azione. Da tutta la costa sono visibili due colonne di fumo.

Nella mattinata di ieri, lunedì 29 luglio, un altro rogo ha interessato l’area boschiva in località Fosso Bianco a Torre del Greco: a bruciare sterpaglie. Il rogo è stato estinto dagli elicotteri della Protezione Civile.

Sono in corso le operazioni di spegnimento. A contrastare le fiamme che stanno devastando le pendici del Vesuvio, è stato impiegato un Canadair. L’aeromobile ha effettuato i primi lanci di acqua per cercare di contenere l’avanzata del fuoco.